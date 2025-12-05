Logo Tgcom24
DOPO IL VERTICE

Von der Leyen: "Su asset russi i Paesi Ue condividano i rischi"

05 Dic 2025 - 22:43

"Il sostegno finanziario all'Ucraina è di fondamentale importanza per la sicurezza europea. Abbiamo avuto uno scambio molto costruttivo su questo tema. La situazione particolare del Belgio per quanto riguarda l'utilizzo dei beni russi congelati è innegabile e deve essere affrontata in modo tale che tutti gli Stati europei si assumano lo stesso rischio". Lo scrive su la presidente della Commissione Ursula von der Leyen dopo il vertice sugli asset russi con il cancelliere Friedrich Merz e il premier belga Bart De Wever. 

