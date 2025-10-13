Trump: "Potrei dover inviare dei missili Tomahawk all'Ucraina se la guerra non sarà risolta"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.328. "Potrei dover parlare con la Russia sui missili a lungo raggio Tomahawk per l'Ucraina e dire al presidente Vladimir Putin che, se la guerra non sarà risolta, potrei inviarli a Kiev. Il Tomahawk è un'arma incredibile, un'arma molto offensiva". Lo ha affermato Donald Trump. "Potrei o non potrei inviarli", ha osservato ancora il presidente Usa. L'Ucraina, ha aggiunto, "ha disperatamente bisogno di Patriot". Il leader della Casa Bianca ha quindi aggiunto di aver avuto una buona conversazione telefonica con Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha definito il colloquio "positivo" e "produttivo". Poi ha aggiunto: "Mi sono congratulato con Trump per il suo successo e per l'accordo in Medioriente che è riuscito a raggiungere, un risultato straordinario. Se una guerra può essere fermata in una regione, allora sicuramente anche altre guerre possono essere fermate, inclusa quella russa". Secondo il Financial Times, intanto, l'Ucraina avrebbe ricevuto informazioni dall'intelligence Usa per colpire le risorse energetiche russe, comprese le raffinerie di petrolio situate ben oltre la linea del fronte.