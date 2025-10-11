Ucraina, Putin: "Con gli Usa c'è un'intesa su come risolvere la guerra" | Trump ringrazia il presidente russo con un video

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.326. Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che "Russia e Stati Uniti hanno un'intesa su come risolvere pacificamente il conflitto, ma si tratta di questioni difficili e complesse". Il presidente americano, ha aggiunto il leader del Cremlino, "sta facendo molto per risolvere le questioni complicate di oggi che persistono da anni o decenni ma non spetta a me dire se meritava il Premio Nobel per la Pace" (quest'anno assegnato a Maria Corina Machado, ndr). Donald Trump ha ringraziato l'omologo russo pubblicando un video sul suo social Truth: "Grazie presidente Putin". Intanto, a causa di un massiccio attacco russo che ha preso di mira le infrastrutture energetiche, a Kiev e in altre nove regioni ucraine si sono registrate interruzioni nella fornitura di energia elettrica e idrica.