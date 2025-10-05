Ucraina, doppio raid russo sui treni | Zelensky: "Basta parole, solo la forza può fermare Putin"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.320. Doppio attacco russo alla stazione ferroviaria di Shostka, nella regione di Sumy. Zelensky: "Si segnalano decine di feriti, tra cui tre bambini, e una vittima". "Le parole non bastano ora. Sono necessarie azioni concrete", ha detto il presidente ucraino aggiungendo che "solo la forza può fermare" Putin. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen commenta: "L'Ue è al fianco dell'Ucraina mentre il suo popolo soffre ancora una volta per mano della barbarie russa. Le scene scioccanti che emergono dalla stazione ferroviaria di Shostka evidenziano la sconsiderata e continua volontà della Russia di prendere di mira i civili". In risposta, anche le forze di Kiev hanno intensificato le loro operazioni contro le infrastrutture critiche russe: negli ultimi giorni droni d'attacco hanno preso di mira la città di Kirishi, nella regione di Leningrado, colpendo una delle più grandi raffinerie di petrolio del Paese, la Kirishinefteorgsintez.