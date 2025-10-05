Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Ucraina, doppio raid russo sui treni | Zelensky: "Basta parole, solo la forza può fermare Putin"

Von der Leyen: "L'Ue è al fianco dell'Ucraina mentre il suo popolo soffre ancora una volta per mano della barbarie russa"

di Redazione online
05 Ott 2025 - 00:38

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.320. Doppio attacco russo alla stazione ferroviaria di Shostka, nella regione di Sumy. Zelensky: "Si segnalano decine di feriti, tra cui tre bambini, e una vittima". "Le parole non bastano ora. Sono necessarie azioni concrete", ha detto il presidente ucraino aggiungendo che "solo la forza può fermare" Putin. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen commenta: "L'Ue è al fianco dell'Ucraina mentre il suo popolo soffre ancora una volta per mano della barbarie russa. Le scene scioccanti che emergono dalla stazione ferroviaria di Shostka evidenziano la sconsiderata e continua volontà della Russia di prendere di mira i civili". In risposta, anche le forze di Kiev hanno intensificato le loro operazioni contro le infrastrutture critiche russe: negli ultimi giorni droni d'attacco hanno preso di mira la città di Kirishi, nella regione di Leningrado, colpendo una delle più grandi raffinerie di petrolio del Paese, la Kirishinefteorgsintez.

Leggi anche

Droni russi, Antonio Tajani: "Non credo che l'Italia sia un obiettivo militare"

Ucraina, Salvini: "Qualcuno in Europa ha bisogno di questo clima di tensione"

Centinaia di missili e droni russi su tutta l'Ucraina, colpite anche Kiev e Zaporizhzhia

1 di 19
© Dsns Ucraina
© Dsns Ucraina
© Dsns Ucraina

© Dsns Ucraina

© Dsns Ucraina

Ucraina
Russia
guerra

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema