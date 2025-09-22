Logo Tgcom24
Ucraina, Trump: "Aiuteremo la Polonia a difendersi in caso di escalation russa" | Un altro aereo di Mosca sul Baltico, la Germania fa volare i jet

Il Cremlino: "Putin resta aperto alla pace, ma l'Europa alimenta l'escalation". Il fisico Nikitin afferma che il sarcofago di Chernobyl è stato danneggiato da un drone. Il presidente americano: "Obbligherò l'Ue a non comprare petrolio russo"

di Redazione online
22 Set 2025 - 00:26

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.307. Donald Trump ha ribadito che gli Usa aiuteranno la Polonia a difendersi in caso di escalation alimentata dai russi. L'aeronautica militare tedesca ha fatto decollare due Eurofighter per seguire un aereo militare russo entrato nello spazio aereo neutrale sopra il Mar Baltico, prima di affidare la scorta ai partner Nato in Svezia. Il fisico ucraino Oleksii Nikitin ha riferito che il sarcofago della centrale nucleare di Chernobyl è stato danneggiato da un drone. "Combattiamo contro persone completamente pazze", ha affermato. 

