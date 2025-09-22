Ucraina, Trump: "Aiuteremo la Polonia a difendersi in caso di escalation russa" | Un altro aereo di Mosca sul Baltico, la Germania fa volare i jet

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.307. Donald Trump ha ribadito che gli Usa aiuteranno la Polonia a difendersi in caso di escalation alimentata dai russi. L'aeronautica militare tedesca ha fatto decollare due Eurofighter per seguire un aereo militare russo entrato nello spazio aereo neutrale sopra il Mar Baltico, prima di affidare la scorta ai partner Nato in Svezia. Il fisico ucraino Oleksii Nikitin ha riferito che il sarcofago della centrale nucleare di Chernobyl è stato danneggiato da un drone. "Combattiamo contro persone completamente pazze", ha affermato.