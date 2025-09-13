Ucraina, giorno 1.298 di guerra: le notizie in diretta

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.298. Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha annunciato che la Nato lancerà la missione Eastern Sentry sul fianco est e l'attività militare inizierà nei prossimi giorni, con asset dati da molti alleati, specialmente per affrontare la sfida dei droni. I droni russi in Polonia "potrebbero essere stati un errore". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump. "Anche noi avremmo voluto che l'attacco con i droni alla Polonia fosse stato un errore. Ma non lo è stato. E lo sappiamo bene", ha replicato il primo ministro polacco Tusk. Intanto si fa strada l'ipotesi di una no-fly zone tra Polonia e Ucraina. L'Ue ha quindi convocato gli inviati russo e bielorusso. Il Cremlino ha fatto sapere che Mosca non minaccia i Paesi europei, ma che sono questi ultimi a "muoversi verso i confini russi". E ha annunciato che i negoziati tra Mosca e Kiev sono in pausa. "La pazienza con Putin si sta esaurendo velocemente", ha detto Trump in un'intervista a Fox. Intanto Varasavia ha deciso di dispiegare circa 40mila soldati ai confini orientali in riposta alle esercitazioni militari "Zapad 2025" di Russia e Bielorussia. Inoltre la Polonia, come preannunciato, ha chiuso da mezzanotte tutti i valichi di frontiera con la Bielorussia mentre Mosca e Minsk hanno avviato esercitazioni militari congiunte.