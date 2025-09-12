Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 2 minuti fa
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Trump: "I droni russi in Polonia potrebbero essere stati un errore" | Varsavia schiera 40mila soldati al confine con Mosca e Minsk

Parigi mobilita tre caccia per Varsavia. Limitato il traffico aereo polacco dopo "l'aggressione" con droni. Il Cremlino: "Dalla Polonia retorica tipicamente europea". Mattarella: "Tensioni che ricordano il 1914"

di Redazione online
12 Set 2025 - 00:03
1 di 10
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.297. I droni russi in Polonia "potrebbero essere stati un errore". Lo ha detto Donald Trump. Intanto, Varasavia ha deciso di dispiegare circa 40mila soldati ai confini orientali in riposta alle esercitazioni militari Zapad di Russia e Bielorussia. Secondo quanto riporta l'agenzia turca Anadolu, il numero di soldati dislocati è aumentato dopo l'attacco russo coi droni. Inoltre Varsavia ha annunciato di aver limitato il traffico aereo lungo il suo confine orientale. Questa restrizione, in vigore fino all'inizio di dicembre, "è stata messa in atto per garantire la sicurezza nazionale". E Macron ha annunciato il dispiegamento, da parte della Francia, di tre caccia Rafaele per "contribuire alla protezione dello spazio aereo polacco". Immediata la replica del Cremlino: "Questa retorica è stata caratteristica di quasi tutte le capitali europee ultimamente. Vediamo che continua", ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov. Il premier polacco Tusk ha rivelato l'intenzione di invocare l'articolo 4 della NatoSergio Mattarella ha ricordato quanto avvenne nel 1914 con l'inizio della prima guerra mondiale, spiegando che "l'imprudenza dei comportamenti provoca conseguenze anche se non sono scientemente volute".

Leggi anche

Ucraina, dall'intelligence al supporto aereo: i piani degli Usa per il dopoguerra

Ucraina, cosa sono le "garanzie di sicurezza" e quali Stati europei sono disposti a inviare truppe

I droni russi in Polonia potrebbero essere stati un errore. Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg.

Ucraina
Russia
guerra

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema