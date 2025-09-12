Trump: "I droni russi in Polonia potrebbero essere stati un errore" | Varsavia schiera 40mila soldati al confine con Mosca e Minsk

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.297. I droni russi in Polonia "potrebbero essere stati un errore". Lo ha detto Donald Trump. Intanto, Varasavia ha deciso di dispiegare circa 40mila soldati ai confini orientali in riposta alle esercitazioni militari Zapad di Russia e Bielorussia. Secondo quanto riporta l'agenzia turca Anadolu, il numero di soldati dislocati è aumentato dopo l'attacco russo coi droni. Inoltre Varsavia ha annunciato di aver limitato il traffico aereo lungo il suo confine orientale. Questa restrizione, in vigore fino all'inizio di dicembre, "è stata messa in atto per garantire la sicurezza nazionale". E Macron ha annunciato il dispiegamento, da parte della Francia, di tre caccia Rafaele per "contribuire alla protezione dello spazio aereo polacco". Immediata la replica del Cremlino: "Questa retorica è stata caratteristica di quasi tutte le capitali europee ultimamente. Vediamo che continua", ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov. Il premier polacco Tusk ha rivelato l'intenzione di invocare l'articolo 4 della Nato. Sergio Mattarella ha ricordato quanto avvenne nel 1914 con l'inizio della prima guerra mondiale, spiegando che "l'imprudenza dei comportamenti provoca conseguenze anche se non sono scientemente volute".