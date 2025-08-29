Ucraina, l'Italia ribadisce il no all'invio di truppe | Missili russi su Kiev: oltre 20 morti, anche 4 bimbi | Condanna da Meloni e Usa

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.283. L'Italia ha ribadito che non invierà soldati sul terreno ucraino e, come avevamo previsto su Tgcom24, ha posto l'accento sulle garanzie di sicurezza da offrire a Kiev. Intanto, la Russia ha lanciato un attacco con droni su larga scala contro le città ucraine, tra cui Kiev, prendendo di mira regioni situate lontano dalla linea del fronte del Paese. Il bilancio è di numerosi morti (oltre 20 solo nella capitale), tra i quali anche quattro bambini, e ingenti danni. Immediata la condanna della Casa Bianca: "Questi attacchi atroci minacciano la pace che il presidente Donald Trump sta perseguendo". Sono al vaglio ipotesi di monitoraggio e formazione al di fuori dei confini ucraini, ma "solo una volta raggiunta la cessazione delle ostilità". Il premier Giorgia Meloni: "Gli intensi attacchi su Kiev dimostrano chi sta dalla parte della pace e chi non ha intenzione di credere nel percorso negoziale. I nostri pensieri vanno al popolo ucraino, ai civili, ai familiari di vittime inermi, tra cui anche bambini, degli insensati attacchi russi". Il Cremlino: "Siamo interessati ai negoziati, ma le nostre operazioni militari non si fermano".