Zelensky: "Non cederemo il Donbass a Mosca, apriremmo una testa di ponte per l'offensiva russa" | L'incontro Trump-Putin ad Anchorage

Il leader ucraino esclude la ritirata dalla regione dopo l'ipotesi del presidente Usa di cedere parti del territorio. Intanto i russi avanzano nel Donetsk. Orban: "Mosca ha vinto la guerra, l'Occidente lo riconosca"

di Redazione online
13 Ago 2025 - 00:17

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.267. In vista del vertice Trump-Putin in Alaska, Zelensky esclude il ritiro delle truppe ucraine dalla regione del Donbass perché la cessione di quell'area "aprirebbe chiaramente una testa di ponte per i russi per preparare un'offensiva". Il chiarimento arriva dopo che Trump aveva suggerito che entrambe le parti cedessero parti di territorio. Intanto, le forze russe hanno effettuato un poderoso avanzamento nel Donetsk, circa 10 chilometri in due giorni, lungo il fronte a nordest di Pokrovsk. La Casa Bianca ha ufficializzato che l'incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin si terrà ad Anchorage, in Alaska. Per il premier ungherese Orban "la Russia ha vinto la guerra e l'Occidente deve riconoscerlo". 

La Russia ha vinto la guerra e l'Occidente deve riconoscerlo: lo ha affermato il premier ungherese Viktor Orban, intervistato dal sito Patriota. "Parliamo come se la situazione militare avesse una conclusione aperta, ma non è così. L'Ucraina ha perso questa guerra. La Russia ha vinto questa guerra. L'unica domanda è quando e in quali circostanze l'Occidente, che sostiene gli ucraini, ammetterà che ciò è accaduto e cosa ne seguirà", ha proseguito.

L'incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin si terrà ad Anchorage, in Alaska. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, precisando che dovrebbe consistere in una conversazione faccia a faccia, senza la partecipazione di altri consiglieri.

