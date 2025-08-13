Logo Tgcom24
Per la prima volta due F-35 italiani intercettano jet russi in Estonia

E' accaduto sul Baltico, nell'ambito della missione di pattugliamento aerea della Nato

13 Ago 2025 - 16:41
Per la prima volta, due F-35 italiani sono decollati dall'Estonia in risposta ad aerei russi nell'ambito della missione di pattugliamento aerea della Nato. Lo ha reso noto il Comando aereo dell'Alleanza Atlantica. "Il distaccamento della Task Force Air - 32nd Wing presso la base aerea di Amari è in stato di allerta rapida 24 ore su 24, sette giorni su sette, a dimostrazione dell'impegno dell'Alleanza nella salvaguardia dello spazio aereo della Nato", si legge in un messaggio del Comando aereo su X.

