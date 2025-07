Ucraina, Zelensky propone alla Russia colloqui per la prossima settimana

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.243. L'Ucraina ha proposto alla Russia di tenere colloqui la prossima settimana. Volodymyr Zelensky: "È necessario intensificare i negoziati, bisogna fare tutto il possibile per ottenere il cessate il fuoco". "La parte russa deve smettere di nascondersi dalle soluzioni: lo scambio di prigionieri, il ritorno dei bambini e la cessazione delle uccisioni", ha sottolineato il presidente ucraino.Secondo Kiev più di 300 droni e oltre 30 missili sono stati lanciati sull'Ucraina. Il comitato degli ambasciatori dei 27 ha raggiunto a Bruxelles un'intesa sul 18esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, che include tra le altre l'introduzione di un nuovo meccanismo dinamico di Oil Price Cap che fisserà il prezzo del 15% in meno rispetto al prezzo medio di mercato del greggio russo.