Ucraina, Putin dopo telefonata con Erdogan: "Impegno a trovare una soluzione politica al conflitto" | Nuovo allarme aereo a Kiev

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.242. Venerdì sera è scattato l'allarme aereo nella capitale ucraina Kiev e in diverse regioni a causa di un attacco con droni. Il presidente russo Putin, in un colloquio telefonico con l'omologo turco Erdogan, ha ribadito l'impegno di Mosca a trovare una "soluzione positiva e diplomatica" al conflitto con l'Ucraina. Il comitato degli ambasciatori dei 27 ha raggiunto a Bruxelles un'intesa sul 18esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, che include tra le altre l'introduzione di un nuovo meccanismo dinamico di Oil Price Cap che fisserà il prezzo del 15% in meno rispetto al prezzo medio di mercato del greggio russo.