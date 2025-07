La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.226. Nonostante le lacrime di Kim Jong-un per i soldati nordcoreani caduti, Pyongyang è pronta a triplicare il numero delle sue truppe impegnate a combattere per la Russia lungo la linea del fronte con l'Ucraina, inviando altri 25mila-30mila soldati per assistere Mosca. Il Pentagono ha bloccato l'invio di alcuni sistemi di difesa aerea che aveva promesso all'Ucraina per il timore che le scorte Usa siano scese al di sotto del livello di guardia. "Le consegne continuano ancora oggi. Sembrerebbe molto strano, disumano, interrompere la fornitura di sistemi antimissile, diciamo, in particolare di sistemi Patriot", ha affermato Mikhailo Podolyak, principale consigliere del presidente ucraina, come riporta Rbc-Ukraine. Il ministero della Difesa ucraino ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna notifica ufficiale in merito alla sospensione o alla revisione dei programmi di fornitura di assistenza alla difesa da parte degli Stati Uniti e ha richiesto un colloquio telefonico con i colleghi americani. Intanto, il presidente francese Emmanuel Macron, in una telefonata con il presidente russo Vladimir Putin, "ha chiesto l'istituzione, il più presto possibile, di un cessate il fuoco e l'avvio di negoziati tra Ucraina e Russia per una soluzione solida e duratura del conflitto". Al termine del colloquio telefonico con Putin, il presidente francese ha poi telefonato a Volodymyr Zelensky per parlare dell'esito della chiamata. È quanto ha fatto sapere l'Eliseo.