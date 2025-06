Gli 007 ucraini: "Sventato un attentato a Zelensky in Polonia" | Strage a Kiev, almeno 9 morti

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.218. Gli 007 ucraini dicono di aver sventato in Polonia un nuovo attentato a Volodymyr Zelensky, ricevuto da Re Carlo in Gran Bretagna, al castello di Windsor. Intanto un nuovo massiccio attacco di droni e missili fa strage a Kiev dove si contano nove morti, tra i quali una ragazzina di 11 anni. E in Bielorussia è stato scarcerato il leader dell'opposizione Tikhanovsky, arrestato nel 2020, mentre restano in cella oltre mille prigionieri politici. La moglie del dissidente: "Grazie agli Usa e all'Europa". Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito che l'intelligence militare di Kiev ha registrato "preparativi della Russia per nuove operazioni militari sul territorio europeo". Lo ha annunciato lo stesso capo dello Stato in un messaggio su Facebook, dopo aver ricevuto un rapporto dettagliato dal direttore della Direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa (Gur), Kyrylo Budanov.