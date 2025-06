Bielorussia, liberato il dissidente Tikhanovksy: "Ce lo ha chiesto Trump" | Ucraina vuole iniziare a costruire armi per l'Europa

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.215. In Bielorussia è stato scarcerato il leader dell'opposizione Tikhanovsky, arrestato nel 2020. Ma restano in cella nel Paese oltre mille prigionieri politici. La moglie del dissidente: "Grazie agli Usa e all'Europa". La Bielorussia dice che la decisione di liberare il dissidente è arrivata dopo una richiesta di Trump. Putin torna ad attaccare "il carattere nazista dell'Ucraina" e avverte: "Vanno eliminati gli elementi nazisti all'interno della leadership ucraina". Il capo del Cremlino aggiunge: "Russi e ucraini sono un unico popolo, in questo senso tutta l'Ucraina è nostra".