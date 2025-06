La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.213. Vladimir Putin si è detto pronto a incontrare Volodymyr Zelensky, ma solo nella fase finale dei negoziati per "porre fine" al conflitto. Ma "la domanda è chi firmerà" l'accordo, ha aggiunto il capo del Cremlino, mettendo in dubbio la legittimità del presidente ucraino, il cui mandato è scaduto nel maggio 2024 senza che si tenessero elezioni a causa della legge marziale. Anche Zelensky si è detto pronto a un incontro con Putin, aggiungendo di contare molto sull'influenza che possono esercitare gli Usa di Donald Ttrump. Intanto è stato effettuato un nuovo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev. Secondo il capo dell'intelligence militare ucraina, Andriy Chernyak, la Russia sta espandendo la sua presenza militare nell'Artico.