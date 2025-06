Ue, von der Leyen: "Abbiamo erogato un altro miliardo per Kiev, totale 150"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.207. "Abbiamo erogato un nuovo importo di un miliardo di euro all'Ucraina. Portando il nostro sostegno totale a quasi 150 miliardi dall'invasione su vasta scala della Russia. Resteremo con l'Ucraina per un lungo periodo". Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Intanto l'Ucraina ha rimpatriato 1.200 corpi consegnati dalla Russia, un nuovo passo avanti nell'accordo raggiunto durante i recenti negoziati tra le parti in conflitto a Istanbul, in Turchia.