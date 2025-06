La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.202. La Russia annuncia un'offensiva nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. Sarebbe l'apertura di un fronte nell'oblast per la prima volta dall'inizio della guerra, ma Kiev nega parlando di "disinformazione russa". L'Ucraina intanto fa sapere che lo scambio di prigionieri con la Russia avverrà la "prossima settimana" come concordato a Istanbul, nonostante "il gioco sporco del nemico". Il leader ucraino Zelensky: "L'Ucraina avrebbe dovuto ricevere 20mila missili per combattere i droni russi ma l'amministrazione Trump ha deciso di trasferirli in Medioriente".