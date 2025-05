Berlino: "Togliere limiti di gittata alle armi a Kiev" | Mosca: "Decisione molto pericolosa"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.189. Il cancelliere tedesco Merz ha affermato che "le armi inviate all'Ucraina non hanno più limiti di gittata". Una decisione che Mosca ha definito molto pericolosa. "Gli ultimi attacchi della Russia in Ucraina mostrano una volta di più che Mosca non è interessata alla pace e serve dunque aumentare la pressione: stiamo lavorando a sanzioni che possano davvero paralizzare l'economia russa", ha detto una portavoce della Commissione Europea. Duro affondo del presidente Usa Donald Trump nei confronti di Vladimir Putin: "Non sono contento. Non mi piace quello che sta facendo, non mi piace per niente. Non so cosa gli sia successo". E quindi ha aggiunto che il presidente russo è"impazzito", e che se tenta di conquistare tutta l'Ucraina la Russia "cadrà". Ma non ha risparmiato critiche a Zelensky: "Tutto quello che esce dalla sua bocca crea problemi".