Trump: "Non contento di Putin, non mi piace cosa sta facendo" | "Certamente valuto sanzioni contro la Russia"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.188. Duro affondo del presidente Usa Donald Trump nei confronti di Vladimir Putin: "Non sono contento. Non mi piace quello che sta facendo, non mi piace per niente. Non so cosa gli sia successo". Il leader della Casa Bianca non esclude inoltre nuove sanzioni alla Russia: "Le sto certamente valutando". L'elicottero su cui viaggiava Putin nella sua visita nel Kursk il 20 aprile sarebbe stato "bersaglio" di un massiccio "attacco di droni" ucraini, secondo il comandante della forza di difesa aerea russa. Altri attacchi di Mosca in diverse regioni dell'Ucraina hanno provocato vittime. L'inviato Usa Kellogg attacca: "Vergognoso uccidere donne e bambini nelle loro case. Basta morti. Cessate il fuoco ora". Anche Tajani condanna le operazioni "con l'unico scopo di colpire i civili". E' stata intanto completata la terza e ultima tranche dell'accordo tra Mosca e Kiev che prevedeva lo scambio di mille prigionieri per parte. Zelensky rilancia l'apertura al dialogo, ma chiede nuove sanzioni contro Mosca per forzarla alla pace.