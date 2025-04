Guerra in Ucraina, Trump: "Deluso da Mosca, Putin smetta di sparare e tratti. Zelensky? È più calmo e vuole un accordo"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.160. Il pressing americano per una tregua continua. Il presidente americano Donald Trump torna ad attaccare Vladimir Putin: "Smetta di sparare e tratti, sono molto deluso da Mosca". Poi, dopo l'incontro in San Pietro, parla di Volodymir Zelensky e dice: "È più calmo e vuole un accordo, sta facendo un buon lavoro". Per il segretario di Stato Usa Marco Rubio "entrambe le parti dovranno rinunciare a qualcosa". Dal Cremlino, il portavoce Dmitry Peskov, sottolinea che nella posizione Usa sulla soluzione del conflitto "ci sono molti elementi in linea con la nostra posizione" mentre Lavrov accusa ancora gli europei e Kiev che "vogliono ostacolare i piani Usa e puntano a un'Ucraina più forte, ma non credo Trump sia d'accordo".