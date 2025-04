Trump accusa nuovamente Kiev per l'invasione russa: "Presto alcune proposte per fermare la guerra in Ucraina" | Ancora missili su Sumy

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.147. Trump ha accusato nuovamente Kiev per l'invasione russa, salvo poi correggere il tiro poco dopo, dando la colpa a tutti per la guerra in Ucraina: "Biden non è riuscito a fermarla, Zelensky avrebbe potuto farlo e Putin non avrebbe mai dovuto iniziarla". Il presidente Usa ha aggiunto che alcune proposte per fermare il conflitto "arriveranno presto". Intanto, il giorno dopo il bombardamento su Sumy, il portavoce del Cremlino Peskov ha sostenuto che in Ucraina la Russia colpisce "solo obiettivi militari". Secondo Kiev, nell'attacco sono rimasti uccisi 34 civili, tra cui due bambini. Virale il video di una bimba che urla: "Mi hanno colpita". Secondo il ministero della Difesa russo, è stata presa di mira un una riunione di ufficiali ucraini: "60 soldati" sono stati uccisi. "Tutti i siti danneggiati sono civili: condomini, negozi, un'area di servizio", ha replicato il presidente ucraino. Ma intanto in serata la città è stata di nuovo bersagliata dai missili balistici russi.