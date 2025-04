Nato, Crosetto: "Rutte proporrà il 3,5% di investimenti in difesa e Trump chiederà di recuperare il gap"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.135. Il ministro della Difesa Crosetto dice che "Rutte proporrà il 3,5% di investimenti" e che "Trump, quando sarà alla riunione della Nato", chiederà di recuperare il gap degli investimenti per arrivare al 5%. Di fronte allo stallo negoziale con la Russia sul conflitto ucraino, il presidente Usa sta pensando a sanzioni "aggressive" nei confronti di Mosca. Precedentemente la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, aveva definito il tycoon "frustrato" sia con Putin sia con Zelensky. Nonostante le promesse del Cremlino di non attaccare le infrastrutture energetiche del Paese, un altro raid russo ha danneggiato una centrale elettrica a Kherson, lasciando 45mila residenti senza elettricità", ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiga.