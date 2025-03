LA GIORNATA IN TEMPO REALE Kiev: "A Dnipro 4 morti, domate fiamme in hotel e ristorante" | Gli Usa respingono la proposta di Putin sulle elezioni in Ucraina

Per l'Ucraina il presidente russo aveva proposto un'amministrazione temporanea dell'Onu e poi elezioni. Zelensky: "Ricevuta nuova proposta di Trump sulle terre rare"

di Redazione online