La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.041. Papa Francesco ha accettato un invito in Ucraina nel 2025, ma una visita papale nel Paese devastato dalla guerra non è confermata. Mosca, come ha annunciato il ministro degli Esteri russo Lavrov, eliminerà la proposta di moratoria sullo spiegamento di missili a corto e medio raggio. La Lettonia invierà mille droni da combattimento. Il portavoce presidenziale russo Peskov, intanto, ha fatto sapere che "nessun percorso per un processo di pace in Ucraina è ancora in vista a causa della posizione del regime di Kiev". Secondo il presidente ucraino Zelensky, "le minacce del premier slovacco Fico sullo stop all'elettricità sono ordine di Putin".