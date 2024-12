La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.039. Gli Stati Uniti, riporta l'agenzia Bloomberg, invieranno a Kiev aiuti militari per 1,25 miliardi di dollari. Il pacchetto dovrebbe includere anche missili Stringer e artiglieria. Secondo il New York Times, l'Ucraina sta terminando gli Atacms, usati per colpire la Russia al suo interno e, per questo, ha rallentato l'uso dei missili per evitare che si esauriscano. È improbabile che Trump ne fornisca altri visto che, ad avviso del presidente eletto, è stato un errore consentire all'Ucraina il loro utilizzo contro la Russia. Intanto il premier slovacco Fico ha avvisato Zelensky che, se l'Ucraina intende interrompere la fornitura di gas russo alla Slovacchia, prenderà in considerazione la possibilità di interrompere il flusso di elettricità verso Kiev, o altre azioni.