Zelensky: "Gli Usa devono aumentare la fornitura di armi" | Ucraina, Putin: "Vogliamo chiudere la guerra, non solo congelarla"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.038. Putin ha affermato che la Russia cerca di far finire il conflitto, non di congelarlo. Rispondendo a una domanda dei giornalisti sui piani di Donald Trump per congelare la guerra in Ucraina, il presidente russo ha risposto: "Cerchiamo anche di porre fine al conflitto". Putin ha inoltre spiegato che la Slovacchia è pronta a offrire una piattaforma negoziale per i colloqui tra Russia e Ucraina per mettere fine alla guerra, e per Mosca va bene. La richiesta di Zelensky: "Gli Usa devono aumentare la fornitura di armi".