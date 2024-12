Ucraina, Natale sotto le bombe: "70 razzi e 100 droni" | Kiev: missile russo nello spazio aereo di Moldavia e Romania, ma Bucarest smentisce

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.037. La notte di Natale la Russia ha lanciato un massiccio attacco aereo contro l'Ucraina, prendendo di mira città in tutto il Paese. Secondo Kiev, un missile russo ha sorvolato anche lo spazio aereo moldavo e rumeno. Chişinău conferma, Bucarest smentisce. Zelensky: "Attaccati con più di 70 missili e 100 droni. Putin ha deliberatamente scelto il Natale per un attacco. Cosa potrebbe essere più disumano?". Oltre che a Kharkiv, esplosioni sono state segnalate in particolare a Dnipro e Kremenchuk. Colpiti gli impianti energetici: diverse città ucraine hanno imposto blackout di emergenza durante l'attacco. Secondo il Washington Post, Biden sta valutando nuove significative sanzioni contro il settore energetico russo nelle sue ultime settimane alla Casa Bianca.