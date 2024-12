"Alla vigilia di Natale, ho parlato con Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo. Ho espresso la mia gratitudine per il suo sostegno spirituale all'Ucraina e per le preghiere per il popolo ucraino". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Apprezziamo profondamente gli sforzi del Patriarcato volti a rafforzare il sostegno all'Ucraina all'interno della comunità religiosa mondiale e il suo contributo all'indipendenza spirituale della nostra nazione", prosegue Zelensky. L'Ucraina sta facendo tutto il possibile affinché il 2025 diventi un anno di pace giusta e duratura per il nostro Paese e per il mondo intero".