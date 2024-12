Ucraina, nuovi attacchi russi con droni: allarme in varie regioni | Trump: "Voglio incontrare Putin al più presto e porre fine alla guerra"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.034. Una nuova ondata di droni russi nella notte ha fatto risuonare l'allarme in varie regioni ucraine. Donald Trump ha lasciato intendere che potrebbe incontrare Vladimir Putin subito dopo l'insediamento alla Casa Bianca. "Voglio porre rapidamente fine al conflitto", ha ribadito il presidente eletto. In precedenza il presidente russo aveva lanciato nuove minacce all'Ucraina affermando che, dopo il raid di droni che ha colpito la città russa di Kazan, Mosca è pronta a "nuove distruzioni" nel Paese invaso. Putin ha anche incontrato il premier slovacco Robert Fico. Al centro del colloquio c'è stata la questione del transito del gas russo. La Slovacchia ha espresso le proprie preoccupazioni dopo l'annuncio di Kiev dello stop al transito del gas russo sul proprio territorio a partire da gennaio, e Bratislava è pronta a cercare nuove vie di approvvigionamento.