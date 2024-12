Kiev: "Attaccato con missili il distretto di Kherson" | Ucraina, l'ambasciata in Italia: la Russia non intende porre fine alla guerra

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.033. L'ambasciata ucraina in Italia dice che la Russia non ha nessuna intenzione di porre fine alla guerra e che "cerca solo il sangue dei pacifici cittadini ucraini". E avverte: "Riteniamo necessario sottolineare che qualsiasi azione criminale del Cremlino, inclusi i massicci bombardamenti russi du Kiev e le altre città ucraine, debba ricevere una reazione immediata da parte delle democrazie mondiali, con il conseguente obbligo di ritenere Mosca responsabile". La Russia rivendica la conquista di un nuovo villaggio nell'est del Paese. Feriti anche a Kharkiv. Kiev: "Attaccato dai russi con missili il distretto di Kherson". Allarme aereo nella capitale e in alcune regioni ucraine.