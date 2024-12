La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.030. Vertice nella residenza del segretario della Nato, Mark Rutte, tra il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e una rappresentanza dei membri europei dell'Alleanza, tra i quali l'Italia. Nel corso dell'incontro, il premier Giorgia Meloni, anche come presidenza G7, ha ribadito il sostegno all'Ucraina e alla sua legittima difesa, con l'obiettivo di una pace giusta e duratura sulla base del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Zelensky: "Con Rutte incontro importante. Colloquio su rafforzare la difesa aerea dell'Ucraina". Kiev attualmente non ha forze sufficienti per riconquistare il Donbass e la Crimea con mezzi militari, pertanto conta sulla diplomazia e sulla pressione su Vladimir Putin. Lo ha dichiarato lo stesso Zelensky in un'intervista a Le Parisien ripresa dai media ucraini. È stato arrestato l'autore dell'omicidio del generale russo Igor Kirillov e del suo assistente. Si tratta di un cittadino uzbeko di 29 anni, reclutato dai servizi segreti ucraini. Secondo un funzionario americano, sono "diverse centinaia" i soldati nordcoreani morti o feriti nella regione russa di Kursk, al confine con l'Ucraina. Scholz: "La mia conversazione con il presidente Trump mi ha fatto capire che è possibile sviluppare insieme la nostra politica affinché l'Ucraina abbia un buon futuro".