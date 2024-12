Usa: centinaia di soldati nordcoreani morti o feriti nel Kursk | Zelensky: "L'Ucraina non riceve dall'Europa aiuti sufficienti per vincere la guerra"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.029. Secondo un funzionario americano, sono "diverse centinaia" i soldati nordcoreani morti o feriti nella regione russa di Kursk, al confine con l'Ucraina. Il generale Igor Kirillov, comandante delle truppe di difesa nucleare, chimica e biologica delle Forze armate russe, e il suo assistente, sono stati uccisi in un attentato a Mosca con una bomba in un monopattino elettrico. Kiev, che rivendica l'azione, aveva accusato Kirillov di aver usato di armi chimiche. Il Consiglio Affari Esteri dell'Ue, intanto, ha approvato il 15esimo pacchetto di sanzioni per la guerra ibrida di Russia e Zelensky plaude. Secondo il presidente ucraino, però, "l'Ucraina non riceve aiuti sufficienti dall'Europa per vincere la guerra".