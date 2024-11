Ucraina, attacchi con droni russi su Kiev | Gli Usa: "I soldati nordcoreani non sono in territorio ucraino"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.007. Le forze armate russe hanno lanciato un massiccio attacco con droni su Kiev, facendo scattare la difesa antiaerea. Stando al Pentagono, i soldati nordcoreani arruolati dai russi non sarebbero ancora entrati in territorio ucraino. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha ribadito il "no" di Berlino all'invio di missili Taurus, pur ritenendo necessario continuare a sostenere economicamente l'Ucraina. Secondo il Financial Times, la Russia sta reclutando centinaia di yemeniti per mandarli a combattere in Ucraina, segno di un rapporto sempre più stretto fra Mosca e i ribelli sciiti filo-iraniani Houthi.