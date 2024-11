Putin firma una legge "spazza-debiti" per chi combatterà in Ucraina | Zelensky: "Voglio vedere le proposte di Trump"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.005. "Voglio vedere le proposte del nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Penso che accadrà a gennaio e credo che avremo un piano per porre fine a questa guerra". Lo ha detto il leader ucraino Zelensky. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto: "Non credo che Putin voglia allargare guerra ad altri". Secondo la Cnn, truppe nordcoreane sono presenti a Mariupol e nella regione di Kharkiv al fianco dei russi. Intanto le forze ucraine non intendono ritirarsi dalla regione russa di Kursk in questa fase del conflitto. Al momento le forze di Kiev controllano ancora circa 800 chilometri quadrati di territorio russo, mentre al contempo le truppe di Mosca avanzano di "200-300 metri al giorno" verso la cittadina industriale di Kurakhovo, uno dei punti più caldi del Donetsk. Un attacco ucraino con missili Storm Shadow nella regione russa di Kursk avrebbe portato alla morte di 500 soldati nordcoreani. Lo riferisce l'agenzia "Rbk Ucraina". Putin ha firmato una legge "spazza-debiti" per chi combatterà in Ucraina.