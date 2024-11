La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.002. Il Guardian ha riferito di aver appreso che missili Storm Shadow di fabbricazione britannica sarebbero stati lanciati per la prima volta contro obiettivi all'interno della Russia. Nuova svolta di Biden: il presidente uscente degli Stati Uniti ha autorizzato la fornitura a Kiev di mine antiuomo non persistenti. Dopo i missili, un altro passo per frenare l'avanzata russa. Dura la reazione di Mosca, che si dice pronta ad aprire un negoziato, ma non a congelare la guerra sulle posizioni acquisite. Allarme a Kiev per la possibilità di un maxi-attacco aereo russo: chiuse le ambasciate occidentali, compresa quella italiana. Mercoledì notte riapre quella americana: "Restiamo vigili".