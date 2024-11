Ucraina, la Cnn: "Truppe nordcoreane schierate coi russi a Mariupol e Kharkiv" | Zelensky chiede nuovi sistemi di difesa aerea

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.004. Per il premier polacco Tusk, "la minaccia di un conflitto globale è seria e reale". Il presidente russo Putin ha ordinato la "produzione in serie" di missili ipersonici Oreshnik (che possono raggiungere obiettivi in tutta Europa) come quello testato giovedì in Ucraina e ha avvertito che Mosca continuerà a testarne altri "in situazioni di combattimento". Zelensky ha chiesto nuovi sistemi di difesa aerea. Secondo la Cnn, truppe nordcoreane sono presenti a Mariupol e nella regione di Kharkiv al fianco dei russi. Intanto le forze ucraine non intendono ritirarsi dalla regione russa di Kursk in questa fase del conflitto. Al momento le forze di Kiev controllano ancora circa 800 chilometri quadrati di territorio russo, mentre al contempo le truppe di Mosca avanzano di "200-300 metri al giorno" verso la cittadina industriale di Kurakhovo, uno dei punti più caldi del Donetsk.