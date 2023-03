Xi Jinping atteso a Mosca: "Nessun Paese può dettare l'ordine mondiale" | Putin: "Russia e Cina combattono minacce comuni"

La proposta della Cina su come risolvere la crisi ucraina "riflette visioni globali" e cerca di arrivare a una sintesi, ma riconosce che "le soluzioni non sono facili". È quanto afferma il presidente Xi Jinping in un articolo pubblicato su Rossiyskaya Gazeta nell'imminenza della sua visita a Mosca - la prima di un leader mondiale da quando la Corte penale internazionale ha emesso un mandato d'arresto per il presidente russo Vladimir Putin -, chiedendo anche "pragmatismo" sull'Ucraina. La proposta cinese, un documento in 12 punti diffuso a febbraio, rappresenta "per quanto possibile l'unità delle opinioni della comunità mondiale".