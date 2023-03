Putin (a sorpresa) a Mariupol occupata: "Non usiamo armi ipersoniche ma le abbiamo" | Zar anche in Crimea e Rostov

Valdimir Putin non sembra essere molto preoccupato del recente mandato di arresto internazionale spiccato nei suoi confronti dalla Corte penale internazionale con l'accusa di aver deportato in Russia migliaia di bambini ucraini.

Il presidente della Federazione russa, infatti, dopo essere stato in Crimea per celebrare il nono anniversario dell'annessione a Mosca, ha effettuato una (inaspettata) "visita di lavoro" nella città ucraina di Mariupol nell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. Putin, nella notte tra sabato e domenica, ha "ispezionato una serie di luoghi della città" e "parlato con i residenti locali". Mosca ha precisato che il presidente russo "si è recato a Mariupol in elicottero, ha guidato un veicolo lungo le strade della città e si è fermato in diverse località". Lo zar, oltre che in Crimea e a Maripol, si è recato anche a Rostov. Un "tour" dal significato potentissimo per il resto del mondo: indietro non si torna. E adesso a Mosca ci sarà l'incontro con Xi Jinping.