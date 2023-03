La guerra in Ucraina giunge al 388esimo giorno.

La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per Putin. Il Consiglio di sicurezza nazionale Usa: "Non c'è dubbio che la Russia stia commettendo crimini di guerra e atrocità in Ucraina, e siamo stati chiari sul fatto che i responsabili devono essere chiamati a risponderne". Il presidente cinese Xi Jinping sarà impegnato in un viaggio in Russia dal 20 al 22 marzo. Secondo gli Stati Uniti, il cessate il fuoco previsto dal piano di Pechino non porterebbe a "una pace giusta e durevole", ma sarebbe "la ratificazione della conquista russa". Intanto, dopo la Polonia, che ha promesso a Kiev quattro jet, la Slovacchia ha annunciato che invierà all'Ucraina 13 Mig.