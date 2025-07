Ucraina-Russia, conclusi dopo 40 minuti i colloqui a Istanbul: concordato lo scambio di 1.200 prigionieri per parte

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.247. Durante i colloqui a Istanbul, in Turchia, le delegazioni di Russia e Ucraina hanno concordato lo scambio non solo del personale militare, ma anche dei civili. Lo rende noto l'agenzia di stampa russa Tass, spiegando che i negoziati si sono conclusi. In tutto sono 1.200 i prigionieri che verranno scambiati per parte. Il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky, ha detto che le posizioni tra Russia e Ucraina sui rispettivi memoranda con le proposte di pace rimangono "distanti", ma le due parti hanno deciso di continuare i contatti. Si è trattato del terzo round di colloqui, che sono durati circa 40 minuti, dopo quelli svoltisi il 16 maggio e il 2 giugno, sempre a Istanbul. Intanto gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di missili e veicoli per la difesa aerea all'Ucraina per 322 milioni di dollari.