"In un'aula di Kiev la lezione finisce quando va via la corrente: si spengono le luci, il riscaldamento si ferma e i computer restano muti. A volte suona la sirena e le classi scendono nei rifugi sotterranei, ma senza elettricità lì sotto restano solo il buio e il freddo", si legge in una nota diffusa dagli ideatori del progetto. Per questo, un imprenditore ucraino residente in Italia da oltre 25 anni, Kostantin Zavinovski, ha deciso di far scattare l'iniziativa.



Dall'inizio del conflitto Zavinovski acquista e invia regolarmente generatori negli ospedali del suo Paese d'origine, ma nei mesi scorsi ha ricevuto una richiesta urgente dal distretto di Darnytskyi, sulla riva sinistra del Dnipro, dove i raid russi contro la centrale termoelettrica hanno lasciato al freddo oltre 1.100 palazzi tra cui dieci scuole. "Quando ho ricevuto la lettera ufficiale del Dipartimento dell'Istruzione con i nomi delle dieci scuole e il numero dei ragazzi rimasti al buio, ho capito che da solo non avrei potuto farcela", racconta Zavinovski. "Ho coinvolto i colleghi imprenditori italiani e la risposta è stata straordinaria. Oggi quei generatori non alimentano solo le aule, ma anche i rifugi delle scuole che durante gli allarmi diventano punti di sicurezza per tutto il quartiere". ​