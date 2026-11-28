Almeno sei persone, tra cui tre bambini, sarebbero rimaste ferite in attacchi russi contro Kremenchuk e Dnipro, in Ucraina: danneggiate due scuole nella prima città e colpita un'infrastruttura dei trasporti nella seconda. Nella notte, intanto, le difese aeree russe hanno intercettato oltre 460 droni diretti verso la regione di Mosca, secondo il sindaco Sergei Sobyanin. Sul fronte opposto, Kiev avrebbe attaccato con droni la raffineria di Novoshakhtinsk, nella regione russa di Rostov, dove è divampato un incendio: si tratterebbe del secondo raid contro lo stabilimento in pochi giorni.