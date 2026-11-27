Continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Del conflitto ne hanno parlato anche il presidente Usa, Donald Trump, e il segretario della Nato, Mark Rutte. "Abbiamo parlato di Iran, Groenlandia ma soprattutto di Russia e Ucraina. Putin vorrebbe vedere la fine della guerra", ha affermato il tycoon. Nel frattempo, nella notte le difese aeree russe hanno abbattuto 45 droni nella regione di Leningrado. Lo ha comunicato il governatore Alexander Drozdenko sul suo canale Telegram, spiegando che il ponte Ladozhsky non ha subito danni, ma è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni dei gruppi di fuoco mobili.