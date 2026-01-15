Ucraina, il ministro Crosetto: "Aiutare Kiev a difendersi non è una scelta guerrafondaia"

Replica, poi, di Crosetto alle accuse di “guerrafondaismo” mosse dal deputato del Movimento 5 Stelle Marco Pellegrini. Il ministro ha ricordato che il decreto oggi in discussione ricalca quelli approvati in passato, compreso quello varato durante il governo Draghi, sostenuto anche dalle forze di opposizione. “È una fotocopia”, ha osservato il ministro. Crosetto ha respinto con decisione l’idea che il sostegno all’Ucraina possa essere definito una scelta di guerra. “Abbiamo aiutato Kiev perché sopravvivesse e non venisse schiacciata”, ha concluso, aggiungendo che nessun intervento sarebbe stato necessario se le truppe russe non avessero oltrepassato il confine.