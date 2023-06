Ucraina, Budanov ricompare in video: "Zaporizhzhia minata dai russi"

Budanov intervistato in tv

Il video è stato pubblicato da Rbc-Ukraine. Nelle immagini, Kyrylo Budanov, che secondo alcune fonti sarebbe stato ricoverato in gravi condizioni in un ospedale in Germania, appare in perfetta salute e operativo. Infatti, nel video il capo dell'intelligence ucraina denuncia che i russi avrebbero ulteriormente minato la centrale nucleare di Zaporizhzhia, che nei mesi scorsi era stata al centro di duri combattimenti facendo temere al mondo una possibile fuga di materiale radioattivo, se non una esplosione.