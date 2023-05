Ucraina: "Teniamo una piccola parte di Bakhmut e avanziamo ai lati" | Zelensky: "Intesa con la maggioranza del mondo su ogni punto importante"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 453.

In Giappone il G7 si è concluso con la "ferma assistenza" all'Ucraina per ripristinare l'ordine internazionale. E Macron sottolinea: "Presenza Zelensky al G7 è un modo per costruire la pace". Biden annuncia nuovi aiuti militari a Kiev, mentre il presidente ucraino definisce l'arrivo degli F-16 "un momento storico per la sicurezza in Europa e nel mondo". E aggiunge "Abbiamo un'intesa con la maggioranza del mondo su ogni punto importante per Kiev". Il comandante delle forze terrestri ucraine, Oleksandr Syrsky, rende noto che le sue truppe controllano ancora una porzione "insignificante" di Bakhmut, della quale i mercenari russi della Wagner rivendicano la cattura completa, ma l'esercito di Kiev sta comunque avanzando sui fianchi.