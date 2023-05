Ucraina, il Consiglio d'Europa istituisce il registro dei danni della guerra

Il Consiglio d'Europa sull'Ucraina

Il Consiglio d'Europa con i suoi capi di Stato e di governo, tra cui Giorgia Meloni, si è riunito a Reykjavik, per la prima volta dal 2005 e a un anno dall'espulsione di Mosca dall'organismo che raggruppa 46 Paesi del Vecchio Continente. Ha voluto mandare un "segnale concreto" creando un registro internazionale dei danni dell'invasione russa: uno strumento per quantificare le distruzioni causate da Mosca e i crimini di guerra commessi dai suoi soldati, utile a fornire una base per possibili futuri risarcimenti e per un'azione giudiziaria internazionale contro i responsabili di quelle atrocità, a cominciare dal presidente russo già oggetto di un mandato di arresto della Corte penale internazionale per la deportazione dei bambini ucraini.