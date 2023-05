Meloni: "Il mondo libero è grato all'Ucraina" | Zelensky: "Siamo europei e siamo liberi, grazie per gli aiuti"

"Per la prima volta il premio Carlo Magno viene assegnato a un presidente e al suo popolo. Penso sia una scelta molto saggia, perché avete raggiunto cose incredibili con il vostro coraggio contro l'aggressione della Russia. La guerra ci ha uniti come mai prima. Noi siamo al fianco dell'Ucraina". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, nel suo intervento in occasione del premio Carlo Magno ad Aquisgrana, quest'anno assegnato al presidente Volodymyr Zelensky e al popolo ucraino. "L'Europa non deve essere un posto per i tiranni che distruggono vite. Per questo motivo dobbiamo vincere. Perché questa idea di Europa resti tale, perché questi valori continuino a rappresentare l'Europa. La Russia ha deciso per il male. Ma noi, tutti insieme, possiamo prevalere". Così Zelensky ad Aquisgrana nel suo intervento dopo aver ricevuto il premio Carlo Magno.