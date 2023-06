Ucraina, "l'accordo sul grano non sarà rinnovato" | Putin: "Aperti al dialogo con chiunque chieda la pace"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 480.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, afferma: "L'accordo sull'export di grano dai porti ucraini non ha possibilità" di essere rinnovato. Zelensky dice che l'Ucraina "sta riconquistando posizioni" e che quindi "può vincere". Biden definisce "totalmente irresponsabile" da parte della Russia dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia. Intanto Mosca apre uno spiraglio al dialogo e dice che alcune proposte di pace "potrebbero funzionare". In Russia sono arrivati diversi leader di Paesi africani i quali hanno discusso con Putin di un riavvicinamento tra i due Paesi in guerra. Da Kiev avvertono: la delegazione degli africani venuta in Ucraina "era interessata solo a sospendere il mandato di arresto per Putin".